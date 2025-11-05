Fortinet Inginer Software Salarii în India

Compensația pentru Inginer Software in India la Fortinet variază de la ₹3.07M pe year pentru P2 la ₹10.56M pe year pentru P6. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹3.63M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fortinet. Ultima actualizare: 11/5/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Nivel de intrare ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P2 Software Engineer 2 ₹3.07M ₹1.63M ₹1.45M ₹0 P3 Senior Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- P4 Staff Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Vizualizează 2 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Fortinet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Fortinet ?

Funcții incluse Adaugă funcție nouă