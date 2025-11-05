Fortinet Inginer Software Salarii în Greater Vancouver

Compensația pentru Inginer Software in Greater Vancouver la Fortinet variază de la CA$107K pe year pentru P1 la CA$236K pe year pentru P6. Pachetul median de compensație pe year in Greater Vancouver totalizează CA$115K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fortinet. Ultima actualizare: 11/5/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Nivel de intrare ) CA$107K CA$95.2K CA$12K CA$0 P2 Software Engineer 2 CA$114K CA$100K CA$13.4K CA$0 P3 Senior Software Engineer CA$137K CA$119K CA$18.3K CA$0 P4 Staff Software Engineer CA$211K CA$158K CA$50.8K CA$2.6K Vizualizează 2 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Fortinet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 25.00 % anual )

Care este calendarul de dobândire la Fortinet ?

