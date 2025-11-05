Director de Companii
Fortinet
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Greater Ottawa Area

Fortinet Inginer Software Salarii în Greater Ottawa Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Ottawa Area la Fortinet variază de la CA$96.8K pe year pentru P1 la CA$184K pe year pentru P3. Pachetul median de compensație pe year in Greater Ottawa Area totalizează CA$108K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fortinet. Ultima actualizare: 11/5/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
Software Engineer 1(Nivel de intrare)
CA$96.8K
CA$89.5K
CA$7.2K
CA$0
P2
Software Engineer 2
CA$121K
CA$107K
CA$14.2K
CA$0
P3
Senior Software Engineer
CA$184K
CA$133K
CA$50.7K
CA$0
P4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Fortinet, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email.

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Networking

Inginer Software Quality Assurance (QA)

Inginer Software Producție

Inginer DevOps

Dezvoltator Web

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Fortinet in Greater Ottawa Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$183,576. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fortinet pentru rolul de Inginer Software in Greater Ottawa Area este CA$103,890.

