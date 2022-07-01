Director de Companii
Foresight Sports
Foresight Sports Salarii

Salariul de la Foresight Sports variază de la $105,525 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $132,600 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Foresight Sports. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Inginer Hardware
$118K
Manager de Proiect
$133K
Inginer Software
$106K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Foresight Sports este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $132,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Foresight Sports este $117,585.

Alte Resurse