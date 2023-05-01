Fluke Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Fluke variază de la $13,236 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $222,063 pentru Resurse Umane la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Fluke. Ultima actualizare: 8/10/2025

$160K

Resurse Umane
$222K
Inginer Mecanic
$111K
Designer de Produs
$13.2K

Manager de Produs
$183K
Manager de Proiect
$137K
Inginer de Software
$109K
Manager de Inginerie Software
$216K
Manager de Program Tehnic
$109K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Fluke este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $222,063. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fluke este $124,055.

Alte Resurse