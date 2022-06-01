Fluidra Salarii

Director de Companii
Salariul de la Fluidra variază de la $49,668 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $217,260 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fluidra. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Manager de Produs
Median $59.9K
Resurse Umane
$145K
Marketing
$59.6K

Designer de Produs
$166K
Recrutor
$143K
Inginer Software
$49.7K
Arhitect de Soluții
$217K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Fluidra este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $217,260. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fluidra este $142,800.

