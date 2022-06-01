Fluidra Salarii

Salariul de la Fluidra variază de la $49,668 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $217,260 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fluidra . Ultima actualizare: 9/8/2025