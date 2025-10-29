Director de Companii
Flosonics
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Specialist în Știința Datelor

  • Toate salariile Specialist în Știința Datelor

Flosonics Specialist în Știința Datelor Salarii

Compensația totală medie pentru Specialist în Știința Datelor in Canada la Flosonics variază de la CA$113K la CA$155K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Flosonics. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

CA$121K - CA$147K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$113KCA$121KCA$147KCA$155K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Specialist în Știința Datelor contribuțiis la Flosonics pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Flosonics?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Specialist în Știința Datelor oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Flosonics in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$154,799. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Flosonics pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in Canada este CA$113,430.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Flosonics

Companii Similare

  • Databricks
  • Intuit
  • PayPal
  • Roblox
  • Amazon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse