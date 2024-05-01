Director de Companii
Florida Blue
Florida Blue Salarii

Salariul de la Florida Blue variază de la $66,500 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $151,900 pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Florida Blue. Ultima actualizare: 10/18/2025

Inginer Software
Median $115K

Inginer Software Backend

Analist de Afaceri
Median $66.5K
Actuar
$121K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Date
$106K
Data Scientist
$111K
Information Technologist (IT)
$67.2K
Cybersecurity Analyst
$152K
Arhitect de Soluții
$131K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Florida Blue este Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $151,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Florida Blue este $112,775.

