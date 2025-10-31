Director de Companii
Float Financial Solutions
Float Financial Solutions Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Canada la Float Financial Solutions totalizează CA$133K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Float Financial Solutions. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
company icon
Float Financial Solutions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total pe an
CA$133K
Nivel
-
Salariu de bază
CA$133K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Float Financial Solutions?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Funcții incluse

Inginer Software Full-Stack

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Float Financial Solutions in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$183,682. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Float Financial Solutions pentru rolul de Inginer Software in Canada este CA$132,707.

Alte Resurse