Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in New Zealand la Fisher & Paykel Healthcare variază de la NZ$114K la NZ$163K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fisher & Paykel Healthcare. Ultima actualizare: 9/23/2025

Compensația Totală Medie

NZ$129K - NZ$147K
New Zealand
Interval Comun
Interval Posibil
NZ$114KNZ$129KNZ$147KNZ$163K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Proiect contribuțiis la Fisher & Paykel Healthcare pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

NZ$276K

Care sunt nivelurile de carieră la Fisher & Paykel Healthcare?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la Fisher & Paykel Healthcare in New Zealand ajunge la o compensație totală anuală de NZ$162,544. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fisher & Paykel Healthcare pentru rolul de Manager de Proiect in New Zealand este NZ$114,332.

Alte Resurse