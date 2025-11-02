Director de Companii
First Republic Bank
Pachetul median de compensație pentru Tehnolog Informații (IT) la First Republic Bank totalizează $150K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la First Republic Bank. Ultima actualizare: 11/2/2025

Pachetul Median
company icon
First Republic Bank
Business System Analyst
New York, NY
Total pe an
$150K
Nivel
L3
Salariu de bază
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la First Republic Bank?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la First Republic Bank ajunge la o compensație totală anuală de $410,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la First Republic Bank pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este $166,000.

