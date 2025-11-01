Director de Companii
First Line Software
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Specialist în Știința Datelor

  • Toate salariile Specialist în Știința Datelor

First Line Software Specialist în Știința Datelor Salarii

Compensația totală medie pentru Specialist în Știința Datelor in Russia la First Line Software variază de la RUB 1.6M la RUB 2.28M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la First Line Software. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

RUB 1.83M - RUB 2.15M
Russia
Interval Comun
Interval Posibil
RUB 1.6MRUB 1.83MRUB 2.15MRUB 2.28M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Specialist în Știința Datelor contribuțiis la First Line Software pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.24M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la First Line Software?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Specialist în Știința Datelor oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la First Line Software in Russia ajunge la o compensație totală anuală de RUB 2,283,213. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la First Line Software pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in Russia este RUB 1,600,200.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru First Line Software

Companii Similare

  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • SoFi
  • Coinbase
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse