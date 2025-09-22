Director de Companii
First Command
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Compensația totală medie pentru Dezvoltare Afaceri in United States la First Command variază de la $68.9K la $98.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la First Command. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$79K - $92.4K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$68.9K$79K$92.4K$98.3K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la First Command?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la First Command in United States ajunge la o compensație totală anuală de $98,280. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la First Command pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in United States este $68,880.

