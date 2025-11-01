Director de Companii
First Citizens Bank
First Citizens Bank Analist Financiar Salarii

Compensația totală medie pentru Analist Financiar in United States la First Citizens Bank variază de la $152K la $216K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la First Citizens Bank. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

$174K - $204K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$152K$174K$204K$216K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la First Citizens Bank?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la First Citizens Bank in United States ajunge la o compensație totală anuală de $216,450. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la First Citizens Bank pentru rolul de Analist Financiar in United States este $151,700.

