Director de Companii
First American Financial
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Arhitect de Soluții

  • Toate salariile Arhitect de Soluții

First American Financial Arhitect de Soluții Salarii

Pachetul median de compensație pentru Arhitect de Soluții in United States la First American Financial totalizează $325K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la First American Financial. Ultima actualizare: 9/22/2025

Pachetul Median
company icon
First American Financial
Principal Solution Architect
Santa Ana, CA
Total pe an
$325K
Nivel
Principal Engineer
Salariu de bază
$273K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$27.3K
Ani în companie
7 Ani
Ani experiență
20 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la First American Financial?

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Arhitect de Soluții oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la First American Financial in United States ajunge la o compensație totală anuală de $382,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la First American Financial pentru rolul de Arhitect de Soluții in United States este $300,300.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru First American Financial

Companii Similare

  • Citi
  • Freddie Mac
  • Caliber Home Loans
  • Morgan Stanley
  • Redfin
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse