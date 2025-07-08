Firework Salarii

Salariul de la Firework variază de la $149,250 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $246,225 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Firework . Ultima actualizare: 9/4/2025