Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Israel la Fireblocks totalizează ₪531K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fireblocks. Ultima actualizare: 12/7/2025

Pachetul Median
company icon
Fireblocks
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total pe an
$158K
Nivel
L3
Salariu de bază
$158K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Fireblocks?
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Fireblocks, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Funcții incluse

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Fireblocks in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪816,760. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fireblocks pentru rolul de Inginer Software in Israel este ₪524,740.

Alte Resurse

