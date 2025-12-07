Director de Companii
Fireblocks
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Succesul Clientului

  • Toate salariile Succesul Clientului

Fireblocks Succesul Clientului Salarii

Pachetul median de compensație pentru Succesul Clientului in Israel la Fireblocks totalizează ₪378K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fireblocks. Ultima actualizare: 12/7/2025

Pachetul Median
company icon
Fireblocks
Customer Success
Tel Aviv, TA, Israel
Total pe an
$112K
Nivel
Senior
Salariu de bază
$108K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3.9K
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
12 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Fireblocks?
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Fireblocks, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Succesul Clientului oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Succesul Clientului la Fireblocks in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪463,950. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fireblocks pentru rolul de Succesul Clientului in Israel este ₪378,226.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Fireblocks

Companii Similare

  • Amazon
  • Spotify
  • Microsoft
  • Square
  • PayPal
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fireblocks/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.