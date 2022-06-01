Finder Salarii

Director de Companii
Salariul de la Finder variază de la $79,668 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $177,678 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Finder. Ultima actualizare: 9/3/2025

$160K

Designer de Produs
$79.7K
Manager de Produs
$120K
Inginer Software
$122K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager Inginerie Software
$178K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Finder este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $177,678. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Finder este $120,827.

