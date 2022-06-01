Finder Salarii

Salariul de la Finder variază de la $79,668 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $177,678 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Finder . Ultima actualizare: 9/3/2025