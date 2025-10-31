Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Bangladesh la Field Nation variază de la BDT 2.91M la BDT 4.24M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Field Nation. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

BDT 3.35M - BDT 3.81M
Bangladesh
Interval Comun
Interval Posibil
BDT 2.91MBDT 3.35MBDT 3.81MBDT 4.24M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Field Nation?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Field Nation in Bangladesh ajunge la o compensație totală anuală de BDT 4,244,534. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Field Nation pentru rolul de Manager Inginerie Software in Bangladesh este BDT 2,913,621.

