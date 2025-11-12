Compensația pentru Inginer Software Mobile in United States la Fidelity Investments variază de la $108K pe year pentru L4 la $256K pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $117K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fidelity Investments. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$108K
$97.8K
$2.4K
$7.8K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Fidelity Investments, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)