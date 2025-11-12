Fidelity Investments Inginer Software Full-Stack Salarii în Ireland

Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Ireland la Fidelity Investments variază de la €44.8K pe year pentru L3 la €114K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in Ireland totalizează €75.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fidelity Investments. Ultima actualizare: 11/12/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Nivel de intrare ) €44.8K €41.9K €0 €2.9K L4 Software Engineer €55.3K €51.6K €0 €3.6K L5 Senior Software Engineer €78.2K €71.6K €1.1K €5.5K L6 Principal Software Engineer €114K €108K €0 €6.2K Vizualizează 3 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Fidelity Investments, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

Care este calendarul de dobândire la Fidelity Investments ?

