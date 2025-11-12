Compensația pentru Inginer Software Full-Stack in Greater Dallas Area la Fidelity Investments variază de la $89.9K pe year pentru L3 la $219K pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in Greater Dallas Area totalizează $96.5K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fidelity Investments. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L3
$89.9K
$83.9K
$77
$5.9K
L4
$116K
$105K
$3.1K
$8.6K
L5
$148K
$124K
$6.6K
$17.4K
L6
$184K
$145K
$7.6K
$31.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Fidelity Investments, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)