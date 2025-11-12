Director de Companii
Fidelity Investments
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Inginer Software Backend

  • Ireland

Fidelity Investments Inginer Software Backend Salarii în Ireland

Compensația pentru Inginer Software Backend in Ireland la Fidelity Investments variază de la €59.5K pe year pentru L4 la €106K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in Ireland totalizează €74.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fidelity Investments. Ultima actualizare: 11/12/2025

Media Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Nivel de intrare)
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Software Engineer
€59.5K
€54.1K
€0
€5.4K
L5
Senior Software Engineer
€77K
€72.9K
€0
€4.1K
L6
Principal Software Engineer
€106K
€88.6K
€2.3K
€14.8K
Vizualizează 3 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Block logo
+€51.2K
Robinhood logo
+€78.5K
Stripe logo
+€17.6K
Datadog logo
+€30.9K
Verily logo
+€19.4K
Don't get lowballed
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Fidelity Investments, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Backend la Fidelity Investments in Ireland ajunge la o compensație totală anuală de €111,043. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fidelity Investments pentru rolul de Inginer Software Backend in Ireland este €78,779.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Fidelity Investments

Companii Similare

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse