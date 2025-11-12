Compensația pentru Inginer Software Backend in Ireland la Fidelity Investments variază de la €59.5K pe year pentru L4 la €106K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in Ireland totalizează €74.7K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fidelity Investments. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€59.5K
€54.1K
€0
€5.4K
L5
€77K
€72.9K
€0
€4.1K
L6
€106K
€88.6K
€2.3K
€14.8K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Fidelity Investments, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)