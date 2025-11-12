Fidelity Investments Inginer Software Backend Salarii în India

Compensația pentru Inginer Software Backend in India la Fidelity Investments variază de la ₹1.36M pe year pentru L3 la ₹4.71M pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹1.92M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fidelity Investments. Ultima actualizare: 11/12/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni ( /yr ) Bonus L3 Associate Software Engineer ( Nivel de intrare ) ₹1.36M ₹1.36M ₹0 ₹0 L4 Software Engineer ₹1.98M ₹1.82M ₹6.2K ₹159K L5 Senior Software Engineer ₹2.52M ₹2.26M ₹0 ₹260K L6 Principal Software Engineer ₹4.71M ₹3.98M ₹0 ₹729K Vizualizează 3 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( INR ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 La Fidelity Investments, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar )

