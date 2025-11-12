Compensația pentru Inginer Software Backend in Greater Dallas Area la Fidelity Investments variază de la $79.3K pe year pentru L3 la $202K pe year pentru L6. Pachetul median de compensație pe year in Greater Dallas Area totalizează $130K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fidelity Investments. Ultima actualizare: 11/12/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni ()
Bonus
L3
$79.3K
$77.6K
$0
$1.7K
L4
$108K
$100K
$400
$7K
L5
$141K
$122K
$1.2K
$18.4K
L6
$202K
$150K
$8.3K
$43K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Fidelity Investments, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)