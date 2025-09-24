Director de Companii
Fidelity International
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic

  • Toate salariile Manager Program Tehnic

Fidelity International Manager Program Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in India la Fidelity International variază de la ₹4.69M la ₹6.4M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fidelity International. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

₹5.02M - ₹6.07M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹4.69M₹5.02M₹6.07M₹6.4M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Program Tehnic contribuțiis la Fidelity International pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

₹13.98M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹2.62M+ (uneori ₹26.22M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Fidelity International?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Program Tehnic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Fidelity International in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹6,400,978. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fidelity International pentru rolul de Manager Program Tehnic in India este ₹4,690,372.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Fidelity International

Companii Similare

  • Flipkart
  • Uber
  • Stripe
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse