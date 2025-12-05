Compensația pentru Inginer Software in United States la Fetch variază de la $111K pe year pentru Software Engineer I la $205K pe year pentru Staff Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $150K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fetch. Ultima actualizare: 12/5/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer I
$111K
$109K
$2K
$0
Software Engineer II
$144K
$141K
$2.8K
$0
Software Engineer III
$146K
$146K
$0
$0
Software Engineer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Fetch, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
