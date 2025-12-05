Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Analist de Date in United States la Fetch totalizează $125K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fetch. Ultima actualizare: 12/5/2025

$125K
-
$125K
$0
$0
0 Ani
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Fetch?
Ultimele trimiteri de salarii
La Fetch, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Fetch in United States ajunge la o compensație totală anuală de $145,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fetch pentru rolul de Analist de Date in United States este $115,000.

