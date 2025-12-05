Director de Companii
Fazz
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Vânzări

  • Toate salariile Vânzări

Fazz Vânzări Salarii

Compensația totală medie pentru Vânzări in Singapore la Fazz variază de la SGD 118K la SGD 168K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fazz. Ultima actualizare: 12/5/2025

Compensația Totală Medie

$105K - $122K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
$91.2K$105K$122K$130K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Vânzări contribuțiis la Fazz pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Fazz?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Vânzări oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la Fazz in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 167,950. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fazz pentru rolul de Vânzări in Singapore este SGD 117,708.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Fazz

Companii Similare

  • DoorDash
  • Lyft
  • Tesla
  • Snap
  • Pinterest
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fazz/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.