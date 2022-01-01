Farfetch Salarii

Director de Companii
Salariul de la Farfetch variază de la $22,689 în compensație totală pe an pentru un Copywriter in Portugal la nivelul inferior până la $198,900 pentru un Data Scientist in United Kingdom la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Farfetch. Ultima actualizare: 10/9/2025

Inginer Software
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Date

Manager de Produs
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Analist de Date
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Manager de Proiect
Median $39.9K
Manager Inginerie Software
Median $69.8K
Analist de Afaceri
$111K
Copywriter
$22.7K
Servicii Clienți
$75.4K
Manager Data Science
$77.9K
Data Scientist
$199K
Analist Financiar
$54.2K
Resurse Umane
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Recrutor
$85.4K
Arhitect de Soluții
$79.4K
Cercetător UX
$47.9K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Farfetch, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Farfetch este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $198,900. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Farfetch este $54,174.

