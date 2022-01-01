Farfetch Salarii

Salariul de la Farfetch variază de la $22,689 în compensație totală pe an pentru un Copywriter in Portugal la nivelul inferior până la $198,900 pentru un Data Scientist in United Kingdom la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Farfetch . Ultima actualizare: 10/9/2025