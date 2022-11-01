Fareportal Salarii

Salariul de la Fareportal variază de la $16,925 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $204,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fareportal . Ultima actualizare: 10/15/2025