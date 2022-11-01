Fareportal Salarii

Director de Companii
Salariul de la Fareportal variază de la $16,925 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $204,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fareportal. Ultima actualizare: 10/15/2025

Inginer Software
Median $16.9K
Manager de Produs
Median $150K
Manager Inginerie Software
$204K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Fareportal este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $204,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fareportal este $150,000.

