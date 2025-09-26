Director de Companii
Fantasy Akhada
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Fantasy Akhada Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in India la Fantasy Akhada variază de la ₹11K la ₹15.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fantasy Akhada. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

₹12.6K - ₹14.7K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹11K₹12.6K₹14.7K₹15.7K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la Fantasy Akhada pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

₹160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de ₹30K+ (uneori ₹300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Fantasy Akhada?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Fantasy Akhada in India sits at a yearly total compensation of ₹15,661. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fantasy Akhada for the Inginer Software role in India is ₹10,976.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Fantasy Akhada

Companii Similare

  • Spotify
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Lyft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse