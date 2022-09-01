Fandom Salarii

Salariul de la Fandom variază de la $60,775 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $90,545 pentru un Analist de Date la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fandom . Ultima actualizare: 9/12/2025