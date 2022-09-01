Fandom Salarii

Director de Companii
Salariul de la Fandom variază de la $60,775 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $90,545 pentru un Analist de Date la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fandom. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Inginer Software
Median $60.8K
Analist de Date
$90.5K
Manager Inginerie Software
$89.8K

Încredere și Siguranță
$74.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Fandom este Analist de Date at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $90,545. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fandom este $82,095.

