Fanatics Salarii

Salariul de la Fanatics variază de la $7,881 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $305,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Fanatics. Ultima actualizare: 10/18/2025

Inginer Software
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $210K
Manager Inginerie Software
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Șef de Cabinet
Median $65K
Data Scientist
Median $238K
Marketing
Median $120K
Analist de Date
Median $131K
Asistent Administrativ
$103K
Analist de Afaceri
$7.9K
Manager Data Science
$164K
Resurse Umane
$163K
Designer de Produs
$151K
Recrutor
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Manager Program Tehnic
$238K
Cercetător UX
$125K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Fanatics, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Fanatics este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $305,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fanatics este $156,975.

