Compensația totală medie pentru Designer de Produs in United States la FamilySearch variază de la $92.4K la $127K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la FamilySearch. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$100K - $119K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$92.4K$100K$119K$127K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Designer de Produs contribuțiis la FamilySearch pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+).


Care sunt nivelurile de carieră la FamilySearch?

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Designer de Produs at FamilySearch in United States sits at a yearly total compensation of $126,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at FamilySearch for the Designer de Produs role in United States is $92,400.

