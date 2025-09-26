Director de Companii
FalconX
Compensația totală medie pentru Manager Design de Produs in United States la FalconX variază de la $174K la $247K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la FalconX. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$198K - $234K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$174K$198K$234K$247K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Design de Produs contribuțiis la FalconX pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la FalconX?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Design de Produs la FalconX in United States ajunge la o compensație totală anuală de $247,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la FalconX pentru rolul de Manager Design de Produs in United States este $174,150.

