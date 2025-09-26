Director de Companii
Fairmarkit
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Fairmarkit Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Poland la Fairmarkit totalizează PLN 270K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fairmarkit. Ultima actualizare: 9/26/2025

Pachetul Median
company icon
Fairmarkit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total pe an
PLN 270K
Nivel
Senior
Salariu de bază
PLN 270K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Fairmarkit?

PLN 605K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de PLN 113K+ (uneori PLN 1.13M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Найвищий пакет оплати для позиції Inginer Software в Fairmarkit in Poland складає річну загальну компенсацію PLN 272,088. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Fairmarkit для позиції Inginer Software in Poland складає PLN 270,199.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Fairmarkit

Companii Similare

  • Dropbox
  • Roblox
  • Amazon
  • SoFi
  • Apple
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse