Factorial Energy
Factorial Energy Inginer Mecanic Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Mecanic in United States la Factorial Energy variază de la $141K la $197K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Factorial Energy. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

$153K - $185K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$141K$153K$185K$197K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Factorial Energy?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Mecanic la Factorial Energy in United States ajunge la o compensație totală anuală de $197,200. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Factorial Energy pentru rolul de Inginer Mecanic in United States este $141,100.

