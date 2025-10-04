Director de Companii
Facebook
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Recrutor
  • IC4
  • Singapore

Recrutor Nivel

IC4

Nivele la Facebook

Compară Nivele
  1. IC3
  2. IC4
  3. IC5
    4. Arată 3 Mai Multe Nivele
Media Anual Compensația Totală
SGD 102,479
Salariul de Bază
SGD 115,966
Opțiuni de Acțiuni ()
SGD 6,496
Bonus
SGD 12,605
Logo Facebook

SGD 211K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de SGD 39.5K+ (uneori SGD 395K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele Înregistrări de Salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Facebook

Companii Similare

  • LinkedIn
  • Uber
  • Pinterest
  • Twitter
  • Opendoor
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse