Eyeota
Eyeota Salarii

Salariul de la Eyeota variază de la $84,460 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $100,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Eyeota. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $100K
Data Scientist
$84.5K
Designer de Produs
$85.4K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Eyeota este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $100,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Eyeota este $85,425.

