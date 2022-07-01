Director de Companii
Extole
Extole Salarii

Salariul de la Extole variază de la $25,186 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $99,500 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Extole. Ultima actualizare: 9/10/2025

$160K

Data Scientist
$43.8K
Tehnolog Informațional (IT)
$27.6K
Manager de Produs
$36.2K

Inginer Software
$25.2K
Arhitect de Soluții
$99.5K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Extole este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $99,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Extole este $36,180.

