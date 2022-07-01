Extole Salarii

Salariul de la Extole variază de la $25,186 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $99,500 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Extole . Ultima actualizare: 9/10/2025