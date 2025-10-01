Experis Arhitect de Soluții Salarii în Greater Oslo Region

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Greater Oslo Region la Experis variază de la NOK 717K la NOK 1.02M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Experis. Ultima actualizare: 10/1/2025

Compensația Totală Medie NOK 822K - NOK 962K Norway Interval Comun Interval Posibil NOK 717K NOK 822K NOK 962K NOK 1.02M Interval Comun Interval Posibil

