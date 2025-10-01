Director de Companii
Experis
Experis Arhitect de Soluții Salarii în Greater Oslo Region

Compensația totală medie pentru Arhitect de Soluții in Greater Oslo Region la Experis variază de la NOK 717K la NOK 1.02M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Experis. Ultima actualizare: 10/1/2025

Compensația Totală Medie

NOK 822K - NOK 962K
Norway
Interval Comun
Interval Posibil
NOK 717KNOK 822KNOK 962KNOK 1.02M
Interval Comun
Interval Posibil

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Experis?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Experis in Greater Oslo Region ajunge la o compensație totală anuală de NOK 1,023,543. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Experis pentru rolul de Arhitect de Soluții in Greater Oslo Region este NOK 717,355.

