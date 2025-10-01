Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Warsaw Metropolitan Area la exadel totalizează PLN 212K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la exadel. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total pe an
PLN 212K
Nivel
L3
Salariu de bază
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
6 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la exadel?

PLN 600K

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la exadel in Warsaw Metropolitan Area ajunge la o compensație totală anuală de PLN 274,175. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la exadel pentru rolul de Inginer Software in Warsaw Metropolitan Area este PLN 212,136.

Alte Resurse