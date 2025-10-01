Director de Companii
exadel
exadel Inginer Software Salarii în Uzbekistan

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Uzbekistan la exadel totalizează UZS 646.29M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la exadel. Ultima actualizare: 10/1/2025

Pachetul Median
company icon
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Total pe an
UZS 646.29M
Nivel
Senior
Salariu de bază
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Bonus
UZS 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la exadel?

UZS 2B

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de UZS 375.75M+ (uneori UZS 3.76B+).

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la exadel in Uzbekistan ajunge la o compensație totală anuală de UZS 751,500,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la exadel pentru rolul de Inginer Software in Uzbekistan este UZS 646,290,000.

Alte Resurse