Evonik Salarii

Intervalul salarial Evonik variază de la $76,108 în compensație totală anuală pentru Arhitect de Soluții la capătul de jos la $159,120 pentru Manager de Operațiuni la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Evonik. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Manager de Operațiuni
$159K
Inginer Chimist
$87.4K
Inginer de Control
$126K

Marketing
$144K
Inginer Mecanic
$80.4K
Arhitect de Soluții
$76.1K
Întrebări Frecvente

The highest paying role reported at Evonik is Manager de Operațiuni at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $159,120. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Evonik is $106,651.

