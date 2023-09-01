Evertz Salarii

Director de Companii
Salariul de la Evertz variază de la $39,407 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $84,500 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Evertz. Ultima actualizare: 10/20/2025

Inginer Software
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Inginer Software Full-Stack

Arhitect de Soluții
Median $84.5K
Inginer Hardware
$55.4K

Information Technologist (IT)
$39.4K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Evertz este Arhitect de Soluții cu o compensație totală anuală de $84,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Evertz este $55,440.

