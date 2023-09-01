Evertz Salarii

Salariul de la Evertz variază de la $39,407 în compensație totală pe an pentru un Information Technologist (IT) la nivelul inferior până la $84,500 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Evertz . Ultima actualizare: 10/20/2025