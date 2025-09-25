Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Operațiuni de Afaceri la Etched totalizează $200K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Etched. Ultima actualizare: 9/25/2025

Pachetul Median
company icon
Etched
Operations
Cupertino, CA
Total pe an
$200K
Nivel
-
Salariu de bază
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Etched?

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni de Afaceri la Etched ajunge la o compensație totală anuală de $235,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Etched pentru rolul de Operațiuni de Afaceri este $170,000.

