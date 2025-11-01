Director de Companii
EssenceMediacom
Compensația totală medie pentru Manager de Proiect in Argentina la EssenceMediacom variază de la ARS 18.78M la ARS 25.63M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la EssenceMediacom. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

ARS 20.1M - ARS 24.3M
Argentina
Interval Comun
Interval Posibil
ARS 18.78MARS 20.1MARS 24.3MARS 25.63M
Interval Comun
Interval Posibil

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la EssenceMediacom in Argentina ajunge la o compensație totală anuală de ARS 25,627,134. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la EssenceMediacom pentru rolul de Manager de Proiect in Argentina este ARS 18,778,503.

