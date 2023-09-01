Director de Companii
EssenceMediacom
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

EssenceMediacom Salarii

Salariul de la EssenceMediacom variază de la $16,957 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $296,510 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la EssenceMediacom. Ultima actualizare: 9/7/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Marketing
Median $130K
Inginer Biomedical
$142K
Analist de Afaceri
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Manager Data Science
$133K
Operațiuni Marketing
$46.4K
Manager de Produs
$142K
Manager de Proiect
$17K
Inginer Software
$50.6K
Manager Inginerie Software
$171K
Arhitect de Soluții
$297K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la EssenceMediacom este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $296,510. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la EssenceMediacom este $131,300.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru EssenceMediacom

Companii Similare

  • DoorDash
  • Spotify
  • Airbnb
  • Google
  • LinkedIn
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse